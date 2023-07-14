Jandarmadan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sergi yarına kadar yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine açık olacak.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul Havalimanı’nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sergi yarına kadar yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine açık olacak.
İl Jandarma Komutanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yıldönümü nedeniyle İstanbul Havalimanı iç hatlar gelen yolcu salonunda Türk milletinin demokrasi zaferini simgeleyen 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı. Yarına kadar yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine açık olacak sergide 15 Temmuz’da halkın zaferini, direnişini gösteren fotoğraflar yer alıyor.