Jandarmadan 27 şüpheliye organize suç operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri 9 ilçede yaptıkları kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan operasyonlarda 27 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde, sentetik hap, kaçak tütün, dolu ve boş makoron, ateşli silah, bu silahlara ait fişekler ile suçtan elde edilen 13 bin lira ile 40 dolar ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Gönen, İvrindi ve Karesi ilçede meydana gelen kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 27 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik icra edilen operasyon sonucu; 4 kilo 799 gram kubar esrar, 47 gram metamfetamin, 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 19 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 882 kg tütün, 313 bin 480 adet sigara, 493 bin adet makaron, 46 adet sigara likidi, 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 504 adet fişek, 6 adet şarjör ve suçtan elde edilen 13 bin TL ve 40 Dolar ele geçirildi. 27 şüpheli şahıs hakkında idari soruşturma yapılıyor.