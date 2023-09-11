Jandarmadan 31 şüpheliye organize suç operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları kaçakçılık ve organize suç ekiplerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 31 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen 16 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 31 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik icra edilen operasyonel faaliyet sonucu; 2 kilo 934 gram kubar esrar, 101 gram metamfetamin, 18 adet kenevir bitkisi, 18 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram bonzai, 5 gram kenevir tohumu, 2 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 39 adet fişek, 2 adet dedektör, 6 adet cep telefonu, 10 adet can simidi, 3 adet can yeleği, 2 adet pompa, 4 adet suçta kullanılan araç, 24 bin 125 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirilirken ve 22 düzensiz göçmen yakalandı.