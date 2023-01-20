Jandarmadan 400 öğrenciye karne sürprizi

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca, ilk ve ortaokullu 400 öğrenciye karne sürprizi yaptı. Karnelerini almalarına sayılı saatler kalan öğrenciler, iz takip köpeği “Makbuz”, uyuşturucu madde köpeği “Beta” ve mayın arama köpeği “Dorunun” yapmış olduğu sevimli gösteriye büyük ilgi görürken, bir çok alanda da eğitim aldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde bulanan Latif Dörtçelik İmam Hatip Ortaokulu ve Mudanya ilçesine bağlı Bademli Mahallesi Necla Orhan İlk ve Ortaokulunda bulunan toplam 400 öğrenciyle bir araya geldi. Karnelerini almaya saatler kalan öğrenciler, iz takip köpeği “Makbuz”, uyuşturucu madde köpeği “Beta” ve mayın arama köpeği “Dorunun” yapmış olduğu sevimli gösteriye büyük ilgi gösterdi. Yapılan gösterinin ardından trafik jandarmaları temel öğrencilere trafik kuralları ve yaya geçidi kullanımı hakkında bilgi verdi. Motosikletli asayiş timlerince gösteri yapılırken, Siber Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından siber farkındalık ve güvenli internet konusunda eğitim verildi. Öğrenciler ise hem eğlendi, hem bilgi sahibi oldu.