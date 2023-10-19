Jandarmadan Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda uyuşturucu madde, 2 adet silah, bu silahlara ait fişek ve suçtan elde edildiği düşünülen 19 bin lira ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen bir şüpheliye ait ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan operasyon sonucu; 75 adet sentetik uyuşturucu hap, 40 gram kubar esrar, 1 adet tabanca, 1 av tüfeği, 11 adet fişek ve 19 bin lira suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Olaya karışan bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.