Jandarmadan bin 272 araca trafik kontrolü

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları emniyet kemeri ve araçların periyodik muayenesi kontrolü amacıyla bin 272 aracı kontrol etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca; emniyet kemeri kullanımında sürücü ile yolcu ve davranışlarının arzu edilir düzeye ulaştırılması, kaza sonucunda meydana gelen can kayıplarını en aza indirmek ve trafik güvenliği açısından araçların karayoluna uygunluk durumunun tespit edilmesi ve araç kusurundan kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla ana ve yan arter yollarda "Emniyet Kemeri Özel Denetim” ve "Araçların Geçerli Periyodik Muayenesi Özel Denetimi” yapıldı. Jandarma Trafik Timleri bu denetimlerde bin 272 araç denetlendi.