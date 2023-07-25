Jandarmadan boğulma olaylarına karşılık dronlu denetim

Kırklareli jandarması kırsal bölgelerdeki baraj ve göletleri boğulma olaylarına karşılık 7/24 denetim altına aldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan DSİ Çayırdere ve Kurudere Barajları ile Evciler Göleti’nde meydana gelebilecek boğulma olaylarını önlemek maksadıyla Pınarhisar İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile birlikte müşterek faaliyet yapıldı. Yapılan faaliyette jandarma sorumluluk bölgesinde baraj ve göletler kontrol edildi. Dron destekli uygulamada baraj ve göletler tek tek kontrol edildi.

Jandarmanın vatandaşların huzur ve güveni için 7/24 esasına göre trafik denetimlerine aralıksız devam edeceği vurgulandı.