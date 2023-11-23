Jandarmadan dron destekli denetim

Edirne İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Keşan-Enez yolunda dron destekli denetim gerçekleştirildi.

Jandarmadan dron destekli denetim
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Keşan-Enez yolunda dron destekli denetim gerçekleştirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına ara verilmeden devam ediliyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Jandarma trafik ekiplerince Keşan-Enez İl yolu Siğili mevkiinde havadan dron destekli icra edilen trafik kontrolünde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerine, aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.