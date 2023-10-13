Jandarmadan düzensiz göçle mücadele huzur uygulaması

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada 103 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla 112 ekip ve 370 personelin katılımı ile il genelinde olmak üzere, "Düzensiz Göçle Mücadele Huzur Uygulaması" yapıldı.

Yapılan çalışmada, 6 bin 73 şahsın sorgusu yapıldı. Ayrıca, 241 umuma açık yer, 93 metruk bina, 3 terminal kontrol edildi. 103 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 araç ele geçirildi. Çalışma çerçevesinde çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 10 aranan şahıs yakalandı.