Jandarmadan engelli bireye anlamlı hediye

Jandarma ekipleri ‘Dünya Engelliler Günü’ çerçevesinde engelli vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Trafik Jandarması Timlerinin katılımıyla, kentte kamet eden engelli vatandaşlar ziyaret edildi. Jandarma teşkilatı olarak daima yanlarında ve hizmetinde olduklarını hatırlatmak amacıyla yapılan faaliyette engelli vatandaşlar ile yakından ilgilenildi. Faaliyetlerinde, daha önce ekipler tarafından ziyaret edilerek fotoğraf çektirilen bir engelli bireye fotoğraf basılarak çerçeveli olarak hediye edildi.