Jandarmadan kaçak araç operasyonu: 8 gözaltı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bazı şahısların yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye araç getirterek sattığı bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 3 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kaçak yollarla Türkiye’ye getirttikleri araçların şase numaralarını kullanılmaz halde olduğu için trafikten çekilmiş araçların şase numaraları ile değiştirerek piyasaya sattığını tespit etti. Araçların değişim yapıldığı adreslerin belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, Silivri, Çatalca ve Büyüçekmece’de bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 18 adet şase numarası değiştirilmiş araç, 1 adet şase numaratörü, 17 adet Türkiye Cumhuriyeti ruhsatı, 35 adet yabancı ülkelere ait araç ruhsatı ile 26 adet yabancı ülke plakası ele geçirildi.

Aralarında suç örgütü lideri V.A.’nın da bulunduğu 8 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.