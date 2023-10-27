Jandarmadan kaçak göçmen operasyonu

Binbaşı Fatih Torun’un Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına atanmasının ardından suç ve suçluyla daha etkin bir çalışma başlatan ekipler, dün sabaha karşı Sarten Ambalaj mevkiinde şüphe üzerine kapalı kasa bir kamyonet durdurdu. Yapılan incelemede kamyonet içerisinde 18 Suriye, 7 Filistin, 1 Irak vatandaşı kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlerin yurtdışına çıkması için organizatörlük yapan 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan kaçak göçmenler yapılan işlemlerin ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kaçak göçmenlerin yurtdışına çıkması organizatörlük yapan 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi.