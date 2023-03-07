Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Edirne’de jandarma ekipleri TEM otoyolu gişeler mevkiinde durdurduğu araçta yaptığı aramada 65 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Edirne’de TEM otoyolu gişeler mevkiinde jandarma ekipleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 65 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olay şüphelisi 1 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Emniyet ve asayişin sağlanması ve kaçakçılık olayları ile mücadeleye yönelik faaliyetlere, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.