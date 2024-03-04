Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Edirne'de kaçak kazı yapma girişiminde bulunan 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Edirne’de kaçak kazı yapma girişiminde bulunan 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Enez ilçesi Çavuşköy köyünde kaçak kazı yapma girişiminde bulunan 6 şüpheli şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin kullanmış olduğu 2 adet telsiz, 1 adet tablet, 1 adet yer altı görüntüleme cihazı ve kazı aletlerini muhafaza altına aldı.

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Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılarak, kaçak kazıyla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.