Jandarmadan kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Eyüpsultan’da bir imalathanede kaçak sigara üretimi yapan iki şahıs, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Y.E. ve A.T isimli şüpheli şahıslar, Eyüpsultan’daki depolarında kaçak sigara üretimi yapıyordu. Ürettikleri kaçak sigaraları İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye geneline satacağı bilgisini alan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.E. ve A.T. isimli şüpheli şahısları suçüstü yakaladı. İmalathaneye yapılan operasyonda 2 bin 40 kilo kaçak tütün, 4 milyon 200 bin adet makaron,12 bin 500 paket sigara, 218 bin adet çok amaçlı kutu ele geçirildi. Yakalanan Y.E. ve A.T. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Y.E. isimli şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.