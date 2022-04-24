Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollarla internet üzerinden kaçak tütün satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken 1,5 ton kıyılmış tütün, 4 bin paket bandrolsüz kaçak sigara, ele geçirildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 24.04.2022 09:13
  • Güncelleme: 24.04.2022 16:22
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollarla internet üzerinden kaçak tütün satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken 1,5 ton kıyılmış tütün, 4 bin paket bandrolsüz kaçak sigara, ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; 4 şüpheli şahsın boş sigara paketlerine doldurdukları ve piyasaya sürdükleri kaçak tütünleri, internet üzerinden satış yapan dağıtıcı ve aracılar vasıtasıyla başta İstanbul olmak üzere Türkiye geneline dağıttıkları bilgisini aldı. Yaklaşık 2 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüpheli şahısların kaçak tütünleri doldurduğu ve piyasaya sürmeye çalıştığı adresler belirlendi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Sigara Fabrikası Gibi

Kaçakçıları kıskıvrak yakalamak için 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren Jandarma ekipleri; 4 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Kurdukları düzenekle adeta sigara fabrikasına çevrilen adreslerde yapılan aramalarda; 1,5 ton kıyılmış tütün, 4 bin paket bandrolsüz kaçak sigara, 153 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 750 bin adet boş makaron, 100 bin adet boş sigara kutusu, 3 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 4 adet sigara dolum makinesi ile 4 adet kompresör ele geçirildi. Yakalanan şahıslar; ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantılı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne'yi Gezdi

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne’yi Gezdi

Duru'dan Play-Off maçlarına davet

Duru’dan Play-Off maçlarına davet

Dolandırıcılara polis engeli

Dolandırıcılara polis engeli

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Yaz beklerken kış geri geldi

Yaz beklerken kış geri geldi

2
Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

3
Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

4
Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

5
Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

6
Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı

DAHA FAZLA
Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu