Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığın engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Hendek ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 50 kilogram kaçak tütün ve 7 bin 360 doldurulmuş sigara ele geçirildi.