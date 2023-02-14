Jandarmadan kaçakçılık ve organize suç operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik operasyonlarda 45 şüpheli şahsı gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 06-12 Şubat 2023 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 378 adet sentetik uyuşturucu hap, 391 gram metamfetamin, 452 gram kubar esrar, 5 gram kokain, 2 gram afyon sakızı, 6 binadet dolu makaron, 14 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 256 adet fişek, 3 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen 35 bin 540 TL ele geçirildi. Olaylara karışan 45 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.