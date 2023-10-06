Jandarmadan kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Sakarya’da 5 ilçede jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli ise tutuklandı.

Hendek ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda kaçakçılık yaptığı tespit edilen E.B. (51) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; yaklaşık değeri 60 bin lira olan 25 adet elektronik sigara, 770 paket bandrolsüz sigara, 72 adet bandrolsüz puro, 720 adet dolu makaron ele geçirildi. Ekiplerin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Akyazı ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda İ.K. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise; 6 kilogram kubar esrar, 2 hassas terazi, 2 gram metamfetamin, bir esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca ekiplerce Adapazarı, Erenler ve Ferizli ilçelerinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 4 gram kubar esrar, 53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.