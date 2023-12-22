Jandarmadan KADES tanıtımı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, KADES Uygulamasının tanıtılması ve En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi çerçevesinde bilinçlendirme çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından KADES Uygulamasının tanıtılması ve En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi çerçevesinde bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesinde jandarma komutanlığının sorumluluk bölgesindeki işletmede çalışan personele yönelik "KADES Uygulaması ve 6284 Sayılı Kanun ile En İyi Narkotik Polisi Anne" tanıtım faaliyeti icra edildi.