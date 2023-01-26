Jandarmadan Karesi ve Sındırgı'da uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri Karesi ve Sındırgı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli şahsın araç ve işyerlerine operasyona düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Sındırgı ve Karesi İlçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsın araç ve işyerinde yapılan aramalarda; 308 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 gram kenevir tohumu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylara karışan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınarak, haklarında yasal işleme başlanıldığı öğrenildi.