Jandarmadan kış lastiği denetimi

Kış lastiği uygulamasının hayata geçmesiyle jandarma ekipleri Bilecik’te denetimlerine başladı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, okul servisi, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

Ülke genelinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunlu hale gelmişti. Jandarma ekiplerince durdurulan otomobil, otobüs, kamyon ve okul servisleri gibi ticari araçların kış lastiği olup olmadığına bakıldı. Ekipler araç lastiklerinin diş derinliğine uyup uymadığını ölçerek, şoförleri kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların emniyeti için denetimlere kış mevsimi süresince aralıklı olarak devam edileceği bildirildi.