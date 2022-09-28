Jandarmadan kripto para operasyonu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddia edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Jandarmadan kripto para operasyonu
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Yapılan arama sonucunda, kripto para üretiminde kullanılan 1 ana kart, 1 adet USB bellek, 2 güç kaynağı, 7 ekran kartı, 1 ram ve 1 işlemci ele geçirildi. Şüpheli B.B. gözaltına alındı.

Ayrıca, gümrük kaçağı ve piyasa değeri 210 bin TL olduğu değerlendirilen malzemeye el konularak, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olayla ilgili tahkikata başlandı.