Jandarmadan kripto para operasyonu

Yapılan arama sonucunda, kripto para üretiminde kullanılan 1 ana kart, 1 adet USB bellek, 2 güç kaynağı, 7 ekran kartı, 1 ram ve 1 işlemci ele geçirildi. Şüpheli B.B. gözaltına alındı.

Ayrıca, gümrük kaçağı ve piyasa değeri 210 bin TL olduğu değerlendirilen malzemeye el konularak, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olayla ilgili tahkikata başlandı.