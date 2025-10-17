Jandarmadan miniklere trafik eğitimi
Çanakkale'de jandarma ekipleri, Karakaya İlkokulu öğrencileri genel trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Jandarması ekiplerince Karakaya İlkokulu öğrencilerine Trafik Jandarması tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Eğitimler çerçevesinde 20 öğrenciye Trafik Jandarması Timlerinin tanıtımı yapılarak Trafik Jandarması boyama kitabı
ve Jandarma anahtarlığı hediye edildi. "Bir Kural Bir Ömür" kampanyaları, genel trafik kuralları, yaya geçitleri, emniyet kemeri ve bisiklet kullanımı önemi konularında bilgilendirmeler gerçekleştirildi.