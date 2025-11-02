Jandarmadan öğrencilere 'Güvenli gelecek' eğitimi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, "Bilinçli toplum, güvenli gelecek" projesi kapsamında minik öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, 86 öğrenciye çeşitli konularda eğitim verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere kişisel güvenlik, okul ve çevre güvenliği ile doğa ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirme yaptı. Trafik Şube Müdürlüğü personeli ise genel trafik kuralları hakkında sunum gerçekleştirdi. Etkinliğin en ilgi çeken bölümü ise Jandarma Köpek Unsurları tarafından yapılan gösteri oldu. Öğrenciler, köpeklerin görev kabiliyetlerini ve eğitim süreçlerini yakından izleme fırsatı buldu.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, çocukların güvenlik bilincinin küçük yaşta geliştirilmesinin geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.