Jandarmadan öğrencilere eğitim

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde ilkokulu ve ortaokulu öğrencilerine eğitim verdi.

Çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, akran zorbalığının önlenmesi, eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi,112 ihbar hattının doğru kullanılması ve jandarma ve vatan sevgisinin kazandırılması amacıyla çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırcasalih Atatürk ilkokulu ve ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde çocuklara jandarma ve vatan sevgisi aşılandı. Köpek Unsuru tarafından köpeklerin olaya müdahalelerinin canlandırılması ve gösteri faaliyetleri de ilgiyle izlendi.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.