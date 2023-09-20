Jandarmadan okul servislerinde denetim

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 servis aracı denetlenerek, 150 öğrenci bilgilendirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından sorumluluk sahasında icra edilen trafik denetimlerinde 10 servis aracı kontrol edilerek, servis şoförlerine emniyet kemeri ve hız kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Okul servislerinde bulunan 150 öğrenciye emniyet kemerinin önemi, servis içinde seyahat halindeyken uyulması gereken kurallar, okul servisine binerken ve inerken uyulması gereken kurallar da anlatıldı. Yapılan bilgilendirmenin ardından servis şoförlerine ve öğrencilere "güvenli servis kullanım kartı" dağıtıldı.

Yapılan açıklamada, “Trafik denetimlerimizin amacı cezalandırmak değil, meydana gelebilecek trafik kazalarını engellemek, ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek hedeflenmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre trafik denetimlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.