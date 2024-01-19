Jandarmadan şafak operasyonu: 9 kişi yakalandı
Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 9 şüpheli yakalanırken, operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ’da Jandarma ekiplerince eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 9 şüpheli yakalanırken, operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca 9 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 58 gram bonzai, 32 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 16 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet kasatura bıçak, 1 adet fişek ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. S.B., K.K., N.Ç. isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken; Ş.G., B.Ç., O.C.K., S.B., T.T., M.G. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.