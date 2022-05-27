Jandarmadan sahte alkol operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Esenyurt'ta düzenlediği sahte alkol operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Çok miktarda sahte alkolün ele geçirildiği operasyonda zanlıların sahte alkol imalatı için 2,5 milyon lirayı bulan düzenek hazırladıkları görüldü.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 27.05.2022 13:59
  • Güncelleme: 27.05.2022 16:51
Jandarmadan sahte alkol operasyonu: 7 gözaltı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Esenyurt’ta düzenlediği sahte alkol operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Çok miktarda sahte alkolün ele geçirildiği operasyonda zanlıların sahte alkol imalatı için 2,5 milyon lirayı bulan düzenek hazırladıkları görüldü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 7 şüpheli şahsın yüklü miktarda sahte alkol imal ederek piyasaya süreceği bilgisini alarak harekete geçti. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kimlik bilgileri ve faaliyet gösterdikleri adres belirlendi. Sahte alkolü ürettikleri tüm adresler ve dağıtım ağlarının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri; Esenyurt, Sultangazi, Fatih ve Bağcılar ilçelerinde tespit edilen adreslerde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 7 kişinin gözaltına alındığı baskınlarda 15 ton etil alkol, 150 litre rakı esansı, 100 litre viski esansı, 100 litre votka esansı, 120 bin adet içki şişesi kuşağı, 150 bin adet içki şişesi etiketi, 355 bin adet kapak, 1 adet damıtma kazanı, 2 adet plastik tank, 6 adet alkolmetre, 307 bin sahte TAPDK bandrolü ve örgütün dağıtım ağında kullandıkları 3 araç ele geçirildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Şebekeden 2,5 milyonluk düzenek

Sahte alkol üreticilerinin üretim yaptıkları alanda kurdukları düzenek ise ekipleri şaşkına çevirdi. Düzenekte etil alkolü damıtmak ve satışa hazır hale getirmek için maliyeti yaklaşık 2,5 milyon lira olan bir düzenek kurulduğu görüldü.

Gerçeğe yakın tekel ve yabancı bandrol üretilmiş

Sahte alkol üreticilerinin, gerçeğe yakın halde şişeleme yapmak için bandrol, tekel, TAPDK bandrolü ve yurtdışı ürünleri de kullanılan sahte bandrollerden de kullandıkları görülürken, şişeleme kapaklarının da gerçeğiyle birebir aynı şekilde üretildiği tespit edildi.

Şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

3
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

5
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

6
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Kadınlara Üretim Mesajı

Pusula denizanaları Silivri'de de görüldü

Pusula denizanaları Silivri’de de görüldü

DAHA FAZLA
Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı