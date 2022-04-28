Jandarmadan sahte pasaport basan şüpheliye suçüstü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Avcılar'da bir adrese düzenlenen baskında haklarında arama ve yakalama kararı olan, yasa dışı yollarla yurdu terk etmeye çalışan suç ve terör örgütleriyle bağlantısı bulunan şahıslara, sahte kimlik, sürücü belgesi ve pasaport imal eden şüpheli yakalandı.

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  • 28.04.2022 09:42
  • Güncelleme: 28.04.2022 11:23
Jandarmadan sahte pasaport basan şüpheliye suçüstü
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Avcılar’da bir adrese düzenlenen baskında; haklarında arama ve yakalama kararı olan, yasa dışı yollarla yurdu terk etmeye çalışan suç ve terör örgütleriyle bağlantısı bulunan şahıslara, sahte kimlik, sürücü belgesi ve pasaport imal eden şüpheli yakalandı. Operasyonda çeşitli kurumlara ait sahte mühür, çok miktarda sahte nüfus cüzdanı, sahte pasaport ve sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri, çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti hologramı ile sahte evrak üretimi için oluşturulmuş bilgisayar düzeneği ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; B.B. isimli bir şahsın, sahte kimlik ve pasaport düzenlemek amacıyla bilgisayar, yazıcı ve matbaa malzemesi temin etmeye çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. B.B.’nin Avcılar’da bir ev kiraladığı ve piyasadan temin ettiği bilgisayar ve yazıcıyı bu adrese taşıdığı tespit edildi.

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Sahte belge üretirken suçüstü yakalandı

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri; B.B.’yi sahte belge üretirken suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda; kullanıma hazır 10 yeni nesil çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 13 sahte Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, 11 İsrail, Portekiz ve Suriye ülkelerine ait sahte pasaport, 1 adet Almanya ülkesi sürücü belgesi, 10 çeşitli kurumlara ait mühür, 5 bin adet boş çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 4 bin 500 adet yeni tip Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgesi ile 2 bin adet eski tip Türkiye Cumhuriyeti sürücü belgesi ele geçirildi.

Evini matbaaya çevirmiş

B.B.’nin imalathaneye çevirdiği evde ayrıca; renk değişimi ile kimliklerin ayırt edici özelliğinin gözle görülebilmesi amacıyla kullanılan 3 bin sahte hologram bulundu. Söz konusu hologramların; sahte belgenin orijinalinden ayırt edilmesini zorlaştırdığı, sadece uzman kişilerin ve bu konuda eğitim almış kolluk personeli tarafından sahteliğinin anlaşılabileceği konusu dikkat çekti.

Sabıkalı kişilere sahte pasaport düzenlediği ortaya çıktı

Sahte pasaport ve kimliklerin; suç ve terör örgütleriyle bağlantısı bulunan ve yurt dışına kaçmak isteyen, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kasten adam öldürme gibi ağır ceza gerektiren suçlardan sabıkalı kişilere yönelik olarak hazırlandığı ortaya çıktı. B.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

SHA Editör
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