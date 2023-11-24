Jandarmadan şehit kızına öğretmenler günü sürprizi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, öğretmenler günü vesilesiyle şehit kızına öğretmenler günü sürprizi yaptı. Öğretmenleri okulda ziyaret eden jandarma personelleri öğretmenlere çiçek verip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Jandarmadan şehit kızına öğretmenler günü sürprizi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, öğretmenler günü vesilesiyle şehit kızına öğretmenler günü sürprizi yaptı. Öğretmenleri okulda ziyaret eden jandarma personelleri öğretmenlere çiçek verip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 24 Kasım Öğretmenler günü vesilesiyle Abdulkadir Can İmam Hatip Lisesi’nde matematik öğretmenliği yapan şehit kızı Derya Dişkeser’e sürpriz yaptı. Öğretmenler günü sebebiyle okula giden jandarma personelleri, öğretmenlere çiçek verip, sohbet etti. Ekipler ayrılamadan öncede öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çektirip vedalaştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman