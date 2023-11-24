Jandarmadan şehit kızına öğretmenler günü sürprizi
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, öğretmenler günü vesilesiyle şehit kızına öğretmenler günü sürprizi yaptı. Öğretmenleri okulda ziyaret eden jandarma personelleri öğretmenlere çiçek verip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, öğretmenler günü vesilesiyle şehit kızına öğretmenler günü sürprizi yaptı. Öğretmenleri okulda ziyaret eden jandarma personelleri öğretmenlere çiçek verip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 24 Kasım Öğretmenler günü vesilesiyle Abdulkadir Can İmam Hatip Lisesi’nde matematik öğretmenliği yapan şehit kızı Derya Dişkeser’e sürpriz yaptı. Öğretmenler günü sebebiyle okula giden jandarma personelleri, öğretmenlere çiçek verip, sohbet etti. Ekipler ayrılamadan öncede öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çektirip vedalaştı.