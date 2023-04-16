Jandarmadan silah ve mühimmat imal ve ticareti yapanlara operasyon

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan operasyonda silah ve mühimmat, imal ve ticareti yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan silah ve mühimmat imal ve ticareti yapanlara operasyon
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Balıkesir’de jandarma tarafından yapılan operasyonda silah ve mühimmat, imal ve ticareti yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat, imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde silah, mühimmat, imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişiye operasyon düzenlendi. Şüphelinin işyeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 10 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 15 adet şarjör ve 488 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.