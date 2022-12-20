Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına darbe

Bursa’da ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ele geçirildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Y.K. (22) ve M.K. (17) isimli şüphelilerin ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere operasyon yaptı. Yapılan operasyonda Y.K. ve M.K.’yi gözaltına alırken, yapılan aramalarda çeşitli dönem ve uygarlıklara ait 84 adet sikke, 7 adet obje ele geçirildi.

Şüphelilere Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten işlem yapılırken, Y.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.K. ise Cumhuriyet Savcılığı’na hazır edilmek üzere ailesine teslim edildi.

Ele geçirilen sikkeler ise Bursa Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.