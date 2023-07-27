Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 501 parça ele geçirildi
Edirne'de jandarmanın tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait 501 parça ele geçirildi.
Edirne’de jandarmanın tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait 501 parça ele geçirildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 237 adet sikke, 73 adet metal obje, 175 adet taş obje, 16 adet yüzük, 4 adet mühür ve dedektörleri birlikte 501 parçadan oluşan tarihi eserleri kaçırmaya çalışan 1 kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.