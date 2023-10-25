Jandarmadan tarihi eser operasyonu

İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser heykel ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser heykel ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnegöl’ün Fevziye Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda didik didik aranan evde, tarihi eser heykel ele geçirildi. Aramalarda 2 tabanca ile bir tüfek de bulundu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Operasyon çerçevesinde A.U., İ.M. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şahıslar, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler.

Değerinin 200 bin dolar olduğu öğrenilen heykel, Bursa’ya götürüldü.