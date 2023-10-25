Jandarmadan tarihi eser operasyonu
İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser heykel ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.
İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser heykel ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnegöl’ün Fevziye Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda didik didik aranan evde, tarihi eser heykel ele geçirildi. Aramalarda 2 tabanca ile bir tüfek de bulundu.
Operasyon çerçevesinde A.U., İ.M. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şahıslar, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler.
Değerinin 200 bin dolar olduğu öğrenilen heykel, Bursa’ya götürüldü.