Jandarmadan tescilsiz ve çalıntı motosiklet uygulaması

Bursa'da İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanında tescilsiz/plakasız motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Jandarmadan tescilsiz ve çalıntı motosiklet uygulaması
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanında tescilsiz/plakasız motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

Jandarma Trafik ve Asayiş ekiplerince yapılan uygulamalar neticesinde; 6 çalıntı motosiklet, 7 şasi/motor numarası kazınmış motosiklet ve 27 tescilsiz motosiklet ele geçirilerek, toplam 27 bin 897 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yapılan diğer uygulamada ise bir adet Bilecik Osmaneli’den çalınan motosiklet, 2 adet Sakarya’nın Geyve ilçesinden, bir tane Bursa Yenişehir’den, bir adet İnegöl’den bir adet de Kocaeli İzmit ilçesinden çalınan motosiklet sahiplerine teslim edildi. Şasi/motor numarası kazınmış 7 motosiklet de sahiplerinin tespiti için kriminal inceleme birine sevk edildi.

Denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.