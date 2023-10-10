Jandarmadan traktör sürücülerine seminer
Ankara'nın Akyurt ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, traktör sürücülerine yönelik seminer düzenledi.
Ankara’nın Akyurt ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, traktör sürücülerine yönelik seminer düzenledi.
Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çardakbağı Mahallesi’ndeki traktör sürücülerine yönelik trafik kazalarına karşı alınması gereken tedbirler konusunda seminer verildi. Seminer sonunda ise 20 adet üçgen reflektör römorkların arka tarafına takılması için traktör sürücülerine dağıtıldı.