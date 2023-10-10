Jandarmadan traktör sürücülerine seminer

Ankara'nın Akyurt ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, traktör sürücülerine yönelik seminer düzenledi.

Jandarmadan traktör sürücülerine seminer
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Ankara’nın Akyurt ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, traktör sürücülerine yönelik seminer düzenledi.

Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çardakbağı Mahallesi’ndeki traktör sürücülerine yönelik trafik kazalarına karşı alınması gereken tedbirler konusunda seminer verildi. Seminer sonunda ise 20 adet üçgen reflektör römorkların arka tarafına takılması için traktör sürücülerine dağıtıldı.