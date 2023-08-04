Jandarmadan uyuşturucu madde imal ve ticaretine eş zamanlı operasyon

Balıkesir’in Edremit ve Karesi ilçelerinde jandarmanın eş zamanlı operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Edremit ve Karesi ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Edremit ve Karesi’de uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 8 kişiye ait 4 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 55 gram bonzai, 54 gram kubar esrar, 43 kök Hint keneviri, 30 gram metamfetamin, 7 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 19 adet tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 4 bin 650 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaya karışan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.