Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 7 şüpheli yakalandı.

Jandarma ekiplerince Kapaklı Karaağaç Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında M.G., B.Y., T.D. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramasında, naylon poşete sarılı vaziyette 7 gram ağırlığında bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçta da yapılan kontrolde ise 2 adet içime hazır sarılı vaziyette 3 gram ağırlığında bonzai olduğu değerlendirilen toplamda 10 gram uyuşturucu madde, esrar kırma aparatı ve esrar sarma çarşafı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Bilinci kapalı bonzai ile yakalandı

Ergene Ulaş Mahallesinde de O.C. isimli şahsın adresinde sinir krizi geçirdiği ihbarı alınması üzerine adrese gidildiğinde şahsın bilincinin kapalı olduğu, yanında bulunan sigara paketinin içerisinde gözle görülür şekilde 3 gram bonzai uyuşturucu maddesi olduğu tespit edildi.

Kenevir yakalandı

Malkara Gönence mahallesinde ise Ü.G isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğunun tespiti üzerine yapılan aramada, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 kök kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi (106,75gr), beyaz kağıda sarılmış vaziyette 6,30 gram kenevir bitkisine el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Poşeti dışarı attı

Çerkezköy Kızılpınar ve Veliköy Mahallesinde S.P. ve A.A. isimli şahısların uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığının tespiti üzerine, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca şahısların bulunduğu aracın takibi sonrası şahıslardan S.P yakalandı. O sırada araçtan atılan poşet içerisinde yapılan incelemede, 1. 30 gram metamfetamin, 2. 30 gram bonzai, 3. 1 adet hassas terazi ve 4. 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürülürken diğer şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor.

Aynı mahallede önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine üst araması yapılan E.T. isimli şahsın üzerinde 5 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirilmdi. Şüpheli ifadesinin alınmak üzere gözaltına alındı.