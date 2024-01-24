Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 9 gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Süleymanpaşa Aydoğdu Mahallesinde ve Köseilyas Mahallesinde yapılan operasyonlarda 8 gram metamfemtamin, 7 gram esrar ve 4 adet galara isimli sentetik hap ele geçirilirken B.A, V.D. ve V.Ş isimli şahıslar gözaltına alındı.

Ayrıca Kapaklı ilçesi Ömer Halis Demir Mahallesinde bulunan bir ikamette arama gerçekleştiren ekipler bin 28 gram bonzai ve 5 gram eroin ele geçirdi. Evde bulunan S.A. ve K.Ç isimli şahıslar gözaltına alındı.

Malkara ilçesi Kavakçeşme Mahallesi’nde R.B. isimli şahsın evinde arama yapan ekipler, 315 gram kubar esrar, 1 gram Metamfetamin, bin 950 adet uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen siyah poşet ele geçirdi.

Jandarma ekipleri Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Gültepe Mahallesinde K.D. ve S.G. isimli şahısların evinde yaptıkları aramada ise 5 gram kubar esrar ve 6 adet sentetik hap ele geçirdi.

Saray ilçesi Büyükyoncalı Bozoba Mahallesinde durdurulan araçta sürücü V.B. isimli şahsın üst aramasında 7 gram eroin, 20 gram Bonzai, 1 adet bıçak ele geçirildi.