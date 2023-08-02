Jandarmadan uyuşturucu operasyonları

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 4 şüpheli yakalandı.

Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi’nde jandarma ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında S.A. ve B.K. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine S.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında 2 gram folyoya sarılı vaziyette eroin, B.K. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi’nde de R.D. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde tespit edilmesi üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada; 40 adet sentetik hap, 20 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 3 gram esrar, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi’nde ise M.H. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde tespiti üzerine jandarma ekiplerince yapılan aramada 77 gram metamfetamin, 5 adet sentetik hap, 4 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.