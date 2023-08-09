Jandarmadan uyuşturucu operasyonları
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede biri yabancı uyruklu olmak üzere 3 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede biri yabancı uyruklu olmak üzere 3 şüpheli yakalandı.
Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi’nde yabancı uyruklu A.E. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespiti üzerine, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada; 217 gram metamfetamin, 47 adet captagon hap, 1 adet hassas terazi, 7 bin 200 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.
Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde jandarma tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında H.K. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan kaba üst aramasında; 1 adet mavi turuncu naylon poşete sarılı vaziyette 10 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Karaağaç Mahallesi’nde icra edilen Narkotik Suçlarla Mücadeleye Yönelik Huzurlu Sokaklar Uygulaması esnasında Z.G. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan kaba üst aramasında 1 adet içime hazır halde sigaraya sarılı vaziyette 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.