Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram kubar esrar ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bıçkıdere Mahallesinde ikamet eden A.K. isimli şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı bilgisini alarak harekete geçti. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.