Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından yapılan iki farklı uyuşturucu operasyonunda bin 500 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Dilovası ve İzmit ilçelerinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda bin 500 gram bonzai, 5 gram skunk, 1 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.