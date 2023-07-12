Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde uyuşturucu ekimi yaptığı tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Sakarya’nın Erenler ilçesinde uyuşturucu ekimi yaptığı tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde F.K. isimli şahsın Ekinli Mahallesinde kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda bahçe içinde dikili 12 kök kenevir bitkisi, odunluk içinde 345 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi.