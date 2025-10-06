Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 28 adet lyrica ele geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yusuf Eker
Malkara Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, alınan ihbar üzerine ilçeye bağlı Kadıköy Mahallesi’nde icra ettiği yol kontrol faaliyeti esnasında, S.S. isimli şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında 28 adet lyrica olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.