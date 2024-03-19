Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise, 675 gram sentetik uyuşturucu, 50 mililitre sıvı amfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 305 dolar ile 26 bin 970 lira ele geçirildi.

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