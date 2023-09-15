Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Karasu ve Kocaali ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerce yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 158 adet tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 46 kilogram kubar esrar, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 326 gram metamfetamin, 45 gram kokain, 200 gram skunk, 181 kök kenevir, suçtan elde edildiğini değerlendirilen 62 bin 200 lira ele geçirildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı