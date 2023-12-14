Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Sakarya’nın Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde gerçekleşen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 14 adet tarihi eser olarak nitelendirilin sikke ve obje, 55 gram skunk, 105 gram esrar, 20 kilogram tütün, 3 bin 256 adet doldurulmuş, bin 858 adet boş makaron, 1 adet sigara dolum makinesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada 7 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edildi.