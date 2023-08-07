Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok: 6 gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki uyuşturucu olaylarına müdahale ederek 6 şüpheliyi yakaladı.

Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi’nde K.S. isimli şahsın kenevir yetiştirdiğinin tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesinde de icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında M.M. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramasında 7 gram ağırlığında marihuana uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Pınarça Mahallesi’nde Y.Ş. ve V.Ç. isimli şahısların kenevir yetiştirdiğinin tespiti üzerine yapılan aramada; Y.Ş. isimli şahsın ikametinde 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. V.Ç. isimli şahsın aracında ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Y.Ş. isimli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakılırken, V.Ç. isimli şahsa 2 bin 864 TL idari para cezası uygulandı.

Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi’nde Y.T. isimli şahsa ait işletmede uyuşturucu madde satıldığının tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan aramada; 6 fişek 10 gram esrar, 4 fişek 4 gram metamfetamin, 6 adet sentetik hap, 3 adet 9mm ruhsatsız tabanca, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler Y.T. ve M.E., ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Ayrıca işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edilerek Süleymanpaşa Belediyesi tarafından mühürlendi.